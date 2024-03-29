Макрон назвав умови, за яких путін буде запрошений на саміт G20

На думку Макрона, в разі, якщо участь путіна на саміті може бути "корисно", вона "повинна відбутися".

Для запрошення російського диктатора путіна на цьогорічний саміт "Групи двадцяти" в Бразилії потрібна згода всіх інших членів цього об’єднання.

Про це сказав Президент Франції Еммануель Макрон на спільній пресконференції з президентом Бразилії Лулою да Сілвою, пише AFP.

За словами французького президента, сенс G20 полягає в тому, що "повинен бути консенсус з дев'ятнадцятьма іншими членами".

Водночас Макрон додав, що питанням запрошення путіна має займатися бразильська дипломатія через цьогорічне головування цієї країни.

Він також зазначив, що в разі, якщо участь путіна на саміті може бути "корисною", вона "повинна відбутися". Він, однак, попередив, що розбіжності з цього питання можуть звести нанівець будь-яке запрошення росії.

Нагадаємо, Бразилія може заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду російського диктатора путіна, якщо він приїде на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро. Про це заявив президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, повідомляє Terra.