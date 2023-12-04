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ПОЛІТИКА

путіна запросять на саміт G20 у Бразилії, але він знає, що може статися, якщо він приїде – Лула

04 грудня 2023, 20:35
путіна запросять на саміт G20 у Бразилії, але він знає, що може статися, якщо він приїде – Лула
Луїз Інасіо Лула да Сілва
Повідомляється, що Лула да Сілва також нагадав, що Бразилія є учасником конвенції Міжнародного кримінального суду і несе відповідальність за її дотримання.

Президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що главу кремля путіна покличуть на саміт країн G20 у його країну. Однак там його можуть заарештувати за рішенням Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомляє видання Terra.

За словами Лула да Сілви, президенту рф доведеться "оцінити наслідки" свого приїзду.

"Якщо путін приїде на зустріч G20 до Бразилії, він знає, що може статися", — сказав політик на пресконференції в Берліні.

Зазначимо, що саміт G20 має відбутися наступного року в Ріо-де-Жанейро.

Зазначимо, що бразильський лідер ще 11 вересня допустив арешт путіна в разі його візиту на саміт G20. Бразилія підписала Римський статут, який призвів до створення МКС, однак бразильський президент тоді сказав, що вважає, що необхідно переглянути приєднання до цієї судової інстанції та власну судову систему, щоб ухвалити рішення щодо путіна.

Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна, звинувативши його у воєнному злочині, пов'язаному з незаконною депортацією сотень дітей з України.

МКСбразиліяG20арешт путіна

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