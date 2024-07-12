Генпрокурор України закликав МКС притягнути росію до відповідальності удар по дитячій лікарні "Охматдит"

Костін, який перебуває в Гаазі, заявив, що якщо МКС візьме на себе обвинувачення за фактом удару по лікарні, це допоможе встановити схему нападів, що свідчить про вчинення росією злочинів проти людяності в Україні.

Генеральний прокурор України Андрій Костін закликав Міжнародний кримінальний суд притягнути Росію до відповідальності за ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Про це повідомляє Reuters.

"Заради міжнародного правосуддя такі справи, як умисний напад на найбільшу дитячу лікарню в Києві, варто передати в МКС", - заявив Костін.

Костін, який перебуває в Гаазі, заявив, що якщо МКС візьме на себе обвинувачення за фактом удару по лікарні, це допоможе встановити схему нападів, що свідчить про вчинення росією злочинів проти людяності в Україні.

Прокуратура МКС заявила, що одна з її груп відвідала місце удару по "Охматдиту". Хоча МКС публічно не коментує, які звинувачення він розслідує, він попередив, що будь-хто, кого вважатимуть відповідальним за напад на цивільні об'єкти, може бути притягнутий до відповідальності.

Костін заявив, що рішення про порушення справи залишається за прокурором МКС, додавши, що Україна готова надати суду будь-які речові докази або деталі свого розслідування.

Генпрокурор зазначив, що, хоча українська влада розслідує всі останні атаки на Київ, вона може висунути обвинувачення тільки у воєнних злочинах, але не в більш серйозних злочинах проти людяності, оскільки вони не входять до Кримінального кодексу України.

За словами Костіна, ключовим елементом обвинувачення у злочинах проти людяності є демонстрація систематичних нападів на цивільне населення.

"Важливо показати, що росія зараз сама є злочинною державою", - підкреслив він.

8 липня російські війська завдали варварського ракетного удару по Україні, використовуючи ракети різного типу. Внаслідок цього Київ зазнав значних руйнувань.

Експерти Bellingcat довели, що в лікарню "Охматдит" влучила російська ракета Х-101, спростовуючи російські фейки про українську ППО.