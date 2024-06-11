Макрон не піде у відставку в разі перемоги партії Ле Пен – ЗМІ

Французький президент Еммануель Макрон виключає дострокове складання своїх повноважень, якщо на дострокових виборів до влади прийде партія "Національне об’єднання".

Про це пише французький мовник BFMTV.

На питання чи розглядає Макрон відставку в разі перемоги на дострокових виборах правопопулістського "Національного об’єднання", якщо переможці почнуть висувати такі вимоги.

Президент Франції відповів, що виключає складання повноважень, яким би не був результат виборів.

"Не "Нацоб’єднання" пише конституцію, і це не в дусі конституції. З інституціями усе зрозуміло, і з місцем президента, яким би не був результат", - сказав він.

Нагадаємо, що в понеділок Макрон розпустив парламент Франції.

Це сталося через те, що проросійська партія Марін Ле Пен здобула перемогу на виборах до Європарламенту.