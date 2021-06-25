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Макрон не підтримує ідею виключення Угорщини з ЄС

Слід бути "твердими з лідерами і переконувати людей"
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не підтримує ідею про те, що Угорщина повинна ввести в дію Статтю 50 договору ЄС і вийти з Євросоюзу.
Макрон не підтримує ідею виключення Угорщини з ЄС Еммануель Макрон. Фото: Reuters
Таку заяву Макрон зробив у відповідь на слова прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте про те, що "Угорщині не місце в ЄС", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
 
Водночас Макрон сказав, що необхідність впровадження цінностей і їх збереження є "екзистенційним питанням для європейців". Макрон підкреслив, що в іншому випадку ЄС не зміг би переконливо просити албанців або сербів поважати верховенство права в якості стимулу для приєднання до ЄС.
 
Французький президент також зазначив, що він проти того, аби обумовлювати економічну допомогу повагою до цінностей, тому що через кілька років Угорщина стане "чистим" платником бюджету ЄС, і може заявити, щоб її "перестали турбувати цими питаннями цінностей".
 
Макрон сказав, що слід бути "твердими з лідерами і переконувати людей".
 
Нагадаємо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив у четвер, що Угорщина не повинна бути частиною ЄС через ухвалення нового закону, що забороняє обговорення ЛГБТ-тематики в школах.
 
Минулого тижня угорські депутати прийняли закон, який забороняє обговорювати з неповнолітніми будь-яку інформацію щодо гомосексуальності чи зміни статі. У середу законопроєкт підписав президент Угорщини.
 
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала законопроєкт "ганьбою" і заявила, що використовуватиме "всі юридичні повноваження для забезпечення гарантування прав усіх громадян ЄС".
 
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25 06 2021 16:14
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