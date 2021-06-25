НОВИНИПрем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив у четвер, що Угорщина не повинна бути частиною ЄС через ухвалення нового закону, що забороняє обговорення ЛГБТ-тематики в школах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прем’єр Нідерландів вважає, що Угорщині немає місця в ЄС після скандального ЛГБТ-закону
Але я не єдиний, хто вирішує це: є ще 26 (країн ЄС). Це потрібно робити крок за кроком
Фото: twitter.com/MikiTakes
Про це Рютте сказав журналістам перед самітом ЄС в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.
"Для мене, Угорщині більше немає місця в ЄС", - сказав Рютте.
"Але я не єдиний, хто вирішує це: є ще 26 (країн ЄС). Це потрібно робити крок за кроком ", - додав він.
Нідерланди - одна з 17 країн, які підписали на цьому тижні декларацію із висловленням "серйозного занепокоєння" з приводу угорського законодавства, а також лист, в якому виражається жаль з приводу загрози "принципу недискримінації за ознакою сексуальної орієнтації".
Незважаючи на різкі висловлювання Рютте, в договорах Європейського Союзу немає положення, що передбачає виключення держави-члена. Існують тільки можливості притягнення до відповідальності за порушення норм ЄС, у результаті яких на державу може бути накладений штраф або у найсуворішому випадку – держава може бути позбавлена права голосу в ухваленні рішень Євросоюзу.
Останній варіант вимагає одностайності з боку інших країн-членів ЄС. Але Угорщина і Польща уклали пакт, який захищає їх від такого маневру.
Проте Рютте сказав, що "довгострокова мета - поставити Угорщину на коліна в цьому питанні (щодо нового закону. – Ред.)".
Минулого тижня угорські депутати прийняли закон, який забороняє обговорювати з неповнолітніми будь-яку інформацію щодо гомосексуальності чи зміни статі. У середу законопроєкт підписав президент Угорщини.
ЛГБТ-активісти в Угорщині та міжнародні організації різко розкритикували законопроєкт і порівняли його з російським законом 2013 року, що забороняє так звану гей-пропаганду.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала законопроєкт "ганьбою" і заявила, що використовуватиме "всі юридичні повноваження для забезпечення гарантування прав усіх громадян ЄС".
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25 06 2021 10:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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