Нідерланди виділять додаткові €200 млн на ППО для України
Про це йдеться на сайті оборонного відомства Нідерландів.
"Ресурси, які зараз надають Нідерланди, вже знаходяться на європейському континенті і будуть доставлені в Україну якнайшвидше. Зараз ми всі повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну", - заявила міністерка оборони Кайса Оллонгрен сьогодні під час онлайн-засідання Ради Україна – НАТО.
Амстердам виділить 150 мільйонів євро на підтримку німецької ініціативи з доставки засобів протиповітряної оборони дальнього радіусу дії.
Також Міністерство оборони Нідерландів закупить засоби протиповітряної оборони ближнього радіусу дії за 60 мільйонів євро, які можна використати для боротьби з атаками безпілотників.
Крім того, глава уряду Нідерландів пропонує викупити ЗРК Patriot для України.