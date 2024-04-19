Нідерланди виділять додаткові €200 млн на ППО для України

Уряд Нідерландів виділить більше 200 мільйонів євро на нові ініціативи щодо доставки додаткових засобів ППО для України.

Про це йдеться на сайті оборонного відомства Нідерландів.

"Ресурси, які зараз надають Нідерланди, вже знаходяться на європейському континенті і будуть доставлені в Україну якнайшвидше. Зараз ми всі повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну", - заявила міністерка оборони Кайса Оллонгрен сьогодні під час онлайн-засідання Ради Україна – НАТО.

Амстердам виділить 150 мільйонів євро на підтримку німецької ініціативи з доставки засобів протиповітряної оборони дальнього радіусу дії.

Також Міністерство оборони Нідерландів закупить засоби протиповітряної оборони ближнього радіусу дії за 60 мільйонів євро, які можна використати для боротьби з атаками безпілотників.

Крім того, глава уряду Нідерландів пропонує викупити ЗРК Patriot для України.