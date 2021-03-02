Макрон обіцяє доступність вакцини для усіх французів до кінця літа, попри проблеми
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RFI.
Він зазначив, що на початок березня в країні має завершитися вакцинація близько 80% мешканців будинків для літніх людей, що становить приблизно 500 000 осіб.
Макрон також анонсував, що з кінця лютого-початку березня чотири фармацевтичні заводи у Франції долучаться до виробництва вакцини від коронавірусу.
На цей час в країні першою дозою щепили приблизно 1,5 млн осіб.
Водночас, наголосив президент, "не вакцинація допоможе уникнути або не уникнути чергового локдауну", закликавши громадян дотримуватися заходів безпеки.
За останню добу у Франції виявили понад 23 тисячі нових заражень.
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