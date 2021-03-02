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Макрон обіцяє доступність вакцини для усіх французів до кінця літа, попри проблеми

Президент Франції Еммануель Макрон обіцяє доступність вакцини від коронавірусу для усіх жителів країни, які захочуть вакцинуватися, до кінця літа 2021 - попри дефіцит вакцини.
Макрон обіцяє доступність вакцини для усіх французів до кінця літа, попри проблеми Фото: reuters.com

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RFI.

Він зазначив, що на початок березня в країні має завершитися вакцинація близько 80% мешканців будинків для літніх людей, що становить приблизно 500 000 осіб.

Макрон також анонсував, що з кінця лютого-початку березня чотири фармацевтичні заводи у Франції долучаться до виробництва вакцини від коронавірусу.

На цей час в країні першою дозою щепили приблизно 1,5 млн осіб.

Водночас, наголосив президент, "не вакцинація допоможе уникнути або не уникнути чергового локдауну", закликавши громадян дотримуватися заходів безпеки.

За останню добу у Франції виявили понад 23 тисячі нових заражень. 

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03 02 2021 10:30
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