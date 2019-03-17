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Макрон оголосив про рішучі заходи через нові протести "жовтих жилетів"

"Це більше не називається маніфестацією. Це люди, які хочуть знищити республіку"
Влада Франції вживатиме рішучих заходів, аби запобігти насильству і вандалізму під час акцій протесту "жовтих жилетів".
Макрон оголосив про рішучі заходи через нові протести "жовтих жилетів" Фото: reuters.com

"Він (Макрон - ред.) відвідав кризовий штаб, де оголосив, що має намір ухвалити "сильні додаткові" рішення", - заявив президент Франції Еммануель Макрон, який 16 березня перервав свою відпустку в Піренеях через протести у Парижі, що супроводжувалися зіткненнями з поліцією і підпалами, повідомляє DW.

За словами французького президента, заходи із захисту правопорядку, вжиті владою до цього часу, були недостатніми.

Макрон також назвав мирних учасників протестів "спільниками" хуліганів.

Як відомо, у суботу учасники акцій "жовтих жилетів" не тільки розгромили вітрини магазинів відомих марок - Hugo Boss, Lacoste, Nespresso, а й підпалили відділення банку, внаслідок чого постраждали 11 осіб, які проживали у квартирах над ним. Під час заворушень поліція затримала 240 осіб.

Нагадаємо, що у Франції в середині листопада люди вийшли на масові протести проти підвищення цін на паливо, а також проти загального падіння рівня життя. Протестувальники були невдоволені політикою Еммануеля Макрона, якого називали "президентом для багатих". Тоді у сутичках між протестувальниками та поліцією постраждали 409 людей, 14 з потерпілих були у важкому стані. Десятеро людей загинули через протести.

 
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17 03 2019 12:56
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