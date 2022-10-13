Макрон оголосив про військову підтримку України

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його держава далі допомагатиме Україні встояти на своїй території, а президент рф путін має припинити війну.

Про це у середу, 12 жовтня, французький лідер написав у Twitter.

"Гармати Цезар для ведення контрнаступу, радари, системи та ракети для захисту від атак з повітря, бронетехніка, навчання: ми продовжуватимемо підтримувати український опір і посилюватимемо нашу військову допомогу", - повідомив Макрон.

"Ми допомагаємо Україні встояти на своїй землі, ніяк не нападати на росію. володимир путін має припинити цю війну та поважати територіальну цілісність України", - додав президент Франції.

При цьому глава Єлисейських полів підкреслив, що Франція не бажає світової війни.

Раніше повідомлялося, що Канада надасть пакет допомоги Україні на $47 млн.