НОВИНИПрезидент Франції Еммануель Макрон заявив, що його держава далі допомагатиме Україні встояти на своїй території, а президент рф путін має припинити війну.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Макрон оголосив про військову підтримку України
Фото: ВВС
Про це у середу, 12 жовтня, французький лідер написав у Twitter.
"Гармати Цезар для ведення контрнаступу, радари, системи та ракети для захисту від атак з повітря, бронетехніка, навчання: ми продовжуватимемо підтримувати український опір і посилюватимемо нашу військову допомогу", - повідомив Макрон.
"Ми допомагаємо Україні встояти на своїй землі, ніяк не нападати на росію. володимир путін має припинити цю війну та поважати територіальну цілісність України", - додав президент Франції.
При цьому глава Єлисейських полів підкреслив, що Франція не бажає світової війни.
Раніше повідомлялося, що Канада надасть пакет допомоги Україні на $47 млн.
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13 10 2022 08:39 МЕДІА
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