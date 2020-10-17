Макрон пообіцяв, що терористам не вдасться внести розкол у суспільство

"На нашого співвітчизника підло напали, він став жертвою типового ісламістського терористичного замаху"

Терористам не вдасться розколоти французів, пообіцяв президент Франції Емманюель Макрон у відповідь на жорстоке вбивство в п'ятницю ісламським радикалом вчителя історії в передмісті Парижа.

Французький лідер побував ввечері в п'ятницю в місті Конфлан-Сент-Онорин в департаменті Івлін, де був обезголовлений викладач, який демонстрував учням карикатури на пророка Мухаммеда як приклад свободи вираження поглядів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У них не вийде. Обскурантизм і насильство, що йдуть разом із ними, не переможуть. Вони не внесуть розбрату між нами. Це те, чого вони домагаються, а ми повинні триматися всі разом", - сказав президент.

За словами Макрона, в цей час громадяни Франції повинні утворити "єдиний блок, об'єднатися, незважаючи на розбіжності, якими б вони не були". "Тому що ми, перш за все, громадяни, об'єднані однаковими історичними цінностями, однією долею. Ця єдність необхідна", - продовжив він.

"На нашого співвітчизника підло напали, він став жертвою типового ісламістського терористичного замаху", - зазначив Макрон.

Він запевнив, що французи можуть розраховувати на нього і уряд у їх рішучості боротися з подібними явищами.

На думку Макрона, "не випадково, що сьогодні ввечері цей терорист убив вчителя, тому що він хотів напасти на республіку з її цінностями".

"Я хочу сьогодні сказати всім викладачам Франції, що ми з ними, що вся країна з ними, на їхньому боці сьогодні і завтра, щоб їх захистити, дозволити їм займатися своєю професією, найпрекраснішою, яка є: готувати вільних громадян", - заявив французький президент.

Передбачуваний вбивця під час затримання був застрелений поліцейськими в сусідньому місті Еран. Розслідуванням злочину опікується антитерористична прокуратура.

Телеканал BFMTV повідомив з посиланням на свої джерела, що передбачуваний вбивця народився в Москві в 2002 році. Він, за даними каналу, не був відомий як правопорушник ні поліції, ні антитерористичній спецслужбі. Перед нападом терорист нібито прокричав "Аллах акбар".

Вбивство сталося через кілька тижнів після нападу на двох співробітників інформаційного агентства Premieres Lignes поблизу колишніх приміщень редакції "Шарлі Ебдо". Вони були поранені холодною зброєю.

Затриманий за гарячими слідами пакистанець тоді пояснив, що він мстився за повторну публікацію в "Шарлі Ебдо" карикатур на пророка Мухаммеда, але не знав, що редакція журналу переїхала, і вважав, що напав на її співробітників.

У редакції "Шарлі Ебдо" 7 січня 2015 року було здійснено теракт. У результаті нападу озброєних ісламських бойовиків загинули 12 осіб, 11 були поранені. Головні підозрювані у скоєнні терористичного акту - брати Саїд і Шериф Куаши - були ліквідовані 9 січня французьким спецназом.

Напад спровокувала публікація карикатур на пророка Мухаммеда. Теракт в "Шарлі Ебдо" започаткував серію нападів ісламістів у Франції.

На початку вересня нинішнього року журнал повторно опублікував карикатури на пророка. Перевидання карикатур було пов'язано з початком судового процесу щодо передбачуваних посібників терористів.

Нагадуємо, що раніше у Франції чеченець обезголовив вчителя історії, який показував дітям карикатури на Мухаммеда