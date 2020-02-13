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Макрон пообіцяв захистити Монблан від натовпів туристів і бруду

Франція до кінця року створить природний заповідник навколо Монблану
У середу французький президент провів обід біля Монблану разом з міністром екології і низкою вчених-кліматологів. А в четвер делегація відвідала найбільший льодовик у Франції Мер-де-Глас, який шаленими темпами тане.
Макрон пообіцяв захистити Монблан від натовпів туристів і бруду Фото: з відкритих джерел

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер, перебуваючи біля підніжжя Монблану, пообіцяв посилити політику захисту довкілля у Франції, і, зокрема, захистити гору від надмірної кількості туристів і забруднення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У середу французький президент провів обід біля Монблану разом з міністром екології і низкою вчених-кліматологів. А в четвер делегація відвідала найбільший льодовик у Франції Мер-де-Глас, який шаленими темпами тане.

Фото: Європейська правда

Виступаючи біля підніжжя Монблану, Макрон сказав, що 2020 рік стане вирішальним для довкілля. "Те, що ми бачимо із таненням льодовиків, є незаперечним доказом глобального потепління", - сказав Макрон.

Президент Франції заявив, що боротьба за біорізноманіття є "боротьбою за наше власне виживання", і офіційно оголосив про заснування нового агентства - Французького бюро з біорізноманіття (OFB). Цей орган буде здійснювати моніторинг і працюватиме над відновленням довкілля.

Франція також до кінця року створить природний заповідник навколо Монблану, найвищої точки Західної Європи. У зв’язку з цим будуть впроваджені правила про кількість людей, які зможуть відвідувати гору - особливо влітку.

Критики часто говорять про загрози від зростання кількості туристів, що приїжджають до Монблану, та про забруднення, яке вони залишають після себе.

Франція ненадовго обмежила доступ Монблану в 2018 році через побоювання з приводу надміру туристів і забруднення.

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13 02 2020 15:32
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