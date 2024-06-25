Макрон попередив про ризик "громадянської війни" з наближенням виборів у Франції

Її, на думку президента, може спричинити перемога на виборах ультраправих або лівої коаліції.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що як ультраправа партія "Національне об’єднання" (RN), так і ліва коаліція "Новий народний фронт" — лідери на парламентських виборах – можуть принести громадянську війну у Францію.

Про це пише Reuters.

Макрон вважає, що маніфест партії RN, якій соціологи пророкують перше місце, і їхні рішення щодо боротьби зі страхами щодо злочинності та імміграції базуються на «стигматизації чи розколі».

"Я вважаю, що про рішення, запропоновані ультраправими, не можуть бути й мови, тому що це класифікація людей з точки зору їхньої релігії чи походження, і тому це призведе до розколу та громадянської війни", – сказав він у подкасті.

Макрон так само розкритикував крайню ліву партію France Unbowed (LFI), яка входить до коаліції «Новий народний фронт».

"Але за ними також стоїть громадянська війна, тому що вони класифікують людей виключно за їхнім релігійним світоглядом або спільнотою, до якої вони належать, що певним чином є засобом виправдання їх ізоляції від ширшої національної спільноти. Тож у цьому випадку наслідком так само може бути громадянська війна з тими, хто не поділяє ці ж цінності", – сказав Макрон.

На прохання відповісти на коментарі Макрона про громадянську війну президент RN Джордан Барделла, якого вважають можливим прем’єр-міністром, якщо RN отримає найбільшу кількість голосів на виборах, відповів M6 TV: "Президент не повинен цього говорити".

Лідер France Unbowed Жан-Люк Меланшон також різко розкритикував коментарі Макрона в інтерв’ю France 2 TV, заявивши, що саме політика Макрона спричинила громадянські заворушення, наприклад, у Новій Каледонії.

Президент Франції оголосив про розпуск Національних зборів (нижня палата парламенту) та призначення парламентських виборів на 30 червня та 7 липня.