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Макрон: Потрібно продовжувати підтримувати Україну

19 січня 2024, 21:38
Макрон: Потрібно продовжувати підтримувати Україну
Макрон. Париж
Президент Франції Еммануель Макрон запевнив Україну в подальшій підтримці для запобігання агресивній війні росії.

Про це написала німецька щоденна газета Bild.

"Ми не в стані війни з росією, але наш обов'язок - зробити її перемогу неможливою", - сказав сьогодні 

"Ми не можемо дозволити росії повірити, що вона може виграти війну. Перемога росії означала б кінець європейської безпеки. Тому ми продовжуємо підтримувати українців,  це відбувається через підготовку українських військових та доставку військової техніки в райони артилерії, протиповітряної оборони та дальнього удару", - додав французький президент. 

"Ми також будемо впроваджувати інновації, щоб подолати виклик, пов’язаний із масовим використанням безпілотників, для чого Франція покладається на свою оборонну промисловість", - додав Макрон.

Президент Франції сказав, що оборонна промисловість перебуває у режимі війни і може працювати швидше та більше, ніж раніше.

Днями ми писали, що Франція передаватиме Україні пів сотні авіабомб і тисячі артснарядів щомісяця.

 

ФранціядопомогаМакрон

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