Макрон про пожежу в Нотр-Дамі: сумно бачити, як згорає частина нас

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на масштабну пожежу, що спалахнула у Соборі Паризької Богоматері у понеділок ввечері.

"Собор Паризької Богометрі палає. Ця емоцію розділяє вся нація. Мої думки – з усіма католиками та французами. Як і всім нашим співвітчизникам, мені сумно бачити, як згорає частина нас", - написав Макрон у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 апреля 2019 г.

У зв’язку з пожежею Макрон також відклав телевізійне звернення до французів, заплановане на 20:00. Французький президент мав підсумувати результати національних дебатів, які відбулися через протести "жовтих жилетів". Натомість він виїхав до Собору Богоматері.

Нагадаємо, що у Парижі в понеділок ввечері загорівся Собор Паризької Богоматері - одна з найвідоміших історичних пам'яток французької столиці. Внаслідок пожежі стався обвал шпилю собору.