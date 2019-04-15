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Макрон про пожежу в Нотр-Дамі: сумно бачити, як згорає частина нас

"Собор Паризької Богометрі палає. Ця емоцію розділяє вся нація"
Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на масштабну пожежу, що спалахнула у Соборі Паризької Богоматері у понеділок ввечері.
Макрон про пожежу в Нотр-Дамі: сумно бачити, як згорає частина нас Фото: Le Figaro

"Собор Паризької Богометрі палає. Ця емоцію розділяє вся нація. Мої думки – з усіма католиками та французами. Як і всім нашим співвітчизникам, мені сумно бачити, як згорає частина нас", - написав Макрон у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

 

У зв’язку з пожежею Макрон також відклав телевізійне звернення до французів, заплановане на 20:00. Французький президент мав підсумувати результати національних дебатів, які відбулися через протести "жовтих жилетів". Натомість він виїхав до Собору Богоматері.

Нагадаємо, що у Парижі в понеділок ввечері загорівся Собор Паризької Богоматері - одна з найвідоміших історичних пам'яток французької столиці. Внаслідок пожежі стався обвал шпилю собору. 

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15 04 2019 21:44
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