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ПОЛІТИКА

Макрон провів переговори з представниками США щодо підтримки України

17 квітня 2025, 15:57
Макрон провів переговори з представниками США щодо підтримки України
Макрон. Париж
Зустріч відбувається після переговорів делегації України з представниками "коаліції рішучих".

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо і спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Вони планують обговорити Україну.

Про це повідомляють Sky News та The Guardian.

Макрон прийняв Рубіо та Віткоффа, які перебувають з візитом у Парижі, в Єлисейському палаці. Також на зустрічі був присутній міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Повідомляється, що Макрон, Рубіо та Віткофф збираються сьогодні провести переговори щодо України. Зустріч відбувається після переговорів делегації України з представниками "коаліції рішучих".

Як зазначають ЗМІ, Еммануель Макрон перед зустрічі з високопосадовцями США говорив телефоном з президентом України Володимиром Зеленським.

Державний секретар Марко Рубіо та спецпредставник президента США з Близького Сходу і учасник переговорного процесу щодо війни в Україні Стів Віткофф прибули до Парижу 16 квітня. Їх візит триватиме до 18 квітня.

Українські високопосадовці 17 квітня обговорили припинення вогню й гарантії безпеки з колегами з Великої Британії, Німеччини та Франції.

Головна тема зустрічі — повне припинення вогню й гарантії безпеки, зокрема "залучення багатонаціонального військового контингенту".

Єрмак назвав цю розмову «дуже змістовною». Водночас глава Міноборони уточнив, що робота над гарантіями безпеки з партнерами триває.

Після переговорів США і Росії про припинення війни в Україні без участі Європи та Києва у Франції зібрали екстрену зустріч з лідерами ЄС. Одним з ключових питань стала відправка до України військ, які контролювали б перемирʼя. Це було й головною суперечкою вечора.

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