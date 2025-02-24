Макрон прилетів на зустріч до Трампа

Цього тижня до нього має доєднатися британський прем'єр міністр.

Президент Франції Емманюель Макрон прибув до Білого дому для переговорів з американським колегою Дональдом Трампом.

Про це інформує агентство Reuters.

Сьогодні, 24 лютого, Макрон прибув до США задля переговорів із Трампом, де мають обговорити перспективи завершення війни в Україні на тлі різких розбіжностей щодо подальших дій.

Макрон перший європейський лідер, який відвідав Трампа після того, як той став главою Білого дому.

Також цього тижня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідає Трампа через тривогу в Європі через жорсткішу позицію Трампа щодо України.

Раніше ми писали, що Макрон і Стармер спробують вплинути на Трампа.