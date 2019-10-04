Макрон прийме Порошенка і Зеленського 12 квітня

Кандидат у президенти, актор Володимир Зеленський відвідає Париж (Франція) і проведе зустріч з французьким президентом Еммануелем Макроном в один день з Президентом Петром Порошенком - 12 квітня.

"Мені відомо, що Зеленський поїде до Макрона. Через дипломатичні канали французи координували це питання з українською стороною. Позиція Порошенка полягає в тому, що для Зеленського було б корисно злізти зі сцени, вийти зі сфери шоу-бізнесу і трошки пірнути у світ реальної політики, в тому числі міжнародної, і отримувати якийсь досвід... тому мені відомо, що Зеленський буде, здається, в п'ятницю в Парижі і справді проведе зустріч з Макроном. Цього ж дня в Парижі повинен бути і Петро Порошенко, який теж буде зустрічатися з Макроном", - сказав Олег Медведєв, повідомляє LB.ua.

Нагадаємо, що перед другим туром президентських виборів в Україні пройдуть зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона з президентом України Петром Порошенком і кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.