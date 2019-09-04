НОВИНИПеред другим туром президентських виборів в Україні пройдуть зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона з президентом України Петром Порошенком і кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Макрон перед другим туром проведе зустрічі з Порошенком і Зеленським
Цього тижня Порошенко також зустрінеться з Меркель
Фото: reuters.com
Цю інформацію LB.ua підтвердили двоє співрозмовників у дипломатичних колах.
Нагадаємо, цього тижня Петро Порошенко також зустрінеться з канцлером Німеччини Анґелою Меркель.
Востаннє Порошенко зустрічався з Макроном у листопаді 2018 року в рамках робочого візиту до Франції.
Раніше, Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала президента України Петра Порошенка з виходом у другий тур виборів глави держави, відзначивши чесність виборчого процесу.
Зазначимо, що Берлін співпрацюватиме з будь-яким обраним президентом України.
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