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Макрон перед другим туром проведе зустрічі з Порошенком і Зеленським

Цього тижня Порошенко також зустрінеться з Меркель
Перед другим туром президентських виборів в Україні пройдуть зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона з президентом України Петром Порошенком і кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.
Макрон перед другим туром проведе зустрічі з Порошенком і Зеленським Фото: reuters.com

Цю інформацію LB.ua підтвердили двоє співрозмовників у дипломатичних колах.

Нагадаємо, цього тижня Петро Порошенко також зустрінеться з канцлером Німеччини Анґелою Меркель.

Востаннє Порошенко зустрічався з Макроном у листопаді 2018 року в рамках робочого візиту до Франції.

Раніше, Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала президента України Петра Порошенка з виходом у другий тур виборів глави держави, відзначивши чесність виборчого процесу.

Зазначимо, що Берлін співпрацюватиме з будь-яким обраним президентом України.

 

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09 04 2019 14:51
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