Макрон перед другим туром проведе зустрічі з Порошенком і Зеленським Цього тижня Порошенко також зустрінеться з Меркель

Перед другим туром президентських виборів в Україні пройдуть зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона з президентом України Петром Порошенком і кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.

Фото: reuters.com

Цю інформацію LB.ua підтвердили двоє співрозмовників у дипломатичних колах. Нагадаємо, цього тижня Петро Порошенко також зустрінеться з канцлером Німеччини Анґелою Меркель. Востаннє Порошенко зустрічався з Макроном у листопаді 2018 року в рамках робочого візиту до Франції. Раніше, Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала президента України Петра Порошенка з виходом у другий тур виборів глави держави, відзначивши чесність виборчого процесу. Зазначимо, що Берлін співпрацюватиме з будь-яким обраним президентом України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію