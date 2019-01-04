Меркель привітала Порошенка з виходом у другий тур виборів

Сторони також обмінялися думками щодо подальших кроків, зокрема в рамках Нормандського формату, для активізації мирного процесу з імплементації Мінських домовленостей

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала президента України Петра Порошенка з виходом у другий тур виборів глави держави, відзначивши чесність виборчого процесу.

"Ангела Меркель привітала Петра Порошенка з виходом у другий тур президентської кампанії. Було відзначено чесність та змагальність виборчого процесу в Україні", - зазначила прес-служба президента України за підсумками телефонної розмови Меркель і Порошенка, яка відбулася з ініціативи німецької сторони, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Сторони також обмінялися думками щодо подальших кроків, зокрема в рамках Нормандського формату, для активізації мирного процесу з імплементації Мінських домовленостей; звільнення заручників Кремля, а також щодо реалізації ініціативи з розгортання миротворчої місії під егідою ООН на території окупованого Донбасу. Обговорювали і подальші контакти на найвищому рівні.

Порошенко подякував Меркель за особливу увагу до ситуації в Україні.

Нагадаємо, що Берлін співпрацюватиме з будь-яким обраним президентом України.