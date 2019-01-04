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Меркель привітала Порошенка з виходом у другий тур виборів

Сторони також обмінялися думками щодо подальших кроків, зокрема в рамках Нормандського формату, для активізації мирного процесу з імплементації Мінських домовленостей
Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала президента України Петра Порошенка з виходом у другий тур виборів глави держави, відзначивши чесність виборчого процесу.
Меркель привітала Порошенка з виходом у другий тур виборів Ангела Меркель, Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

"Ангела Меркель привітала Петра Порошенка з виходом у другий тур президентської кампанії. Було відзначено чесність та змагальність виборчого процесу в Україні", - зазначила прес-служба президента України за підсумками телефонної розмови Меркель і Порошенка, яка відбулася з ініціативи німецької сторони, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Сторони також обмінялися думками щодо подальших кроків, зокрема в рамках Нормандського формату, для активізації мирного процесу з імплементації Мінських домовленостей; звільнення заручників Кремля, а також щодо реалізації ініціативи з розгортання миротворчої місії під егідою ООН на території окупованого Донбасу. Обговорювали і подальші контакти на найвищому рівні.

Порошенко подякував Меркель за особливу увагу до ситуації в Україні.

Нагадаємо, що Берлін співпрацюватиме з будь-яким обраним президентом України.

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01 04 2019 20:15
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