Берлін співпрацюватиме з будь-яким обраним президентом України, - МЗС ФРН
"Я не можу коментувати результати першого туру... Доки не буде офіційного результату, ми не хочемо брати участі в спекуляціях", - сказала Фіц, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
У свою чергу представник МЗС ФРН Марія Адебар сказала, що позиція міністерства стосовно України не змінилася. За її словами, Берлін "співпрацюватиме з будь-яким обраним у другому турі" кандидатом.
Вона відзначила важливість українських реформ і намір надалі працювати над урегулюванням конфлікту в "нормандському форматі" та реалізацією Мінських угод.
Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними ЦВК, у голосуванні на виборах президента України не брали участі майже 11 млн виборців.
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