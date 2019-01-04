Берлін співпрацюватиме з будь-яким обраним президентом України, - МЗС ФРН

"Доки не буде офіційного результату, ми не хочемо брати участі в спекуляціях"

Уряд ФРН не коментує підсумків першого туру виборів в Україні, за словами представника кабміну Мартіни Фіц, необхідно дочекатися остаточних результатів.

"Я не можу коментувати результати першого туру... Доки не буде офіційного результату, ми не хочемо брати участі в спекуляціях", - сказала Фіц, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У свою чергу представник МЗС ФРН Марія Адебар сказала, що позиція міністерства стосовно України не змінилася. За її словами, Берлін "співпрацюватиме з будь-яким обраним у другому турі" кандидатом.

Вона відзначила важливість українських реформ і намір надалі працювати над урегулюванням конфлікту в "нормандському форматі" та реалізацією Мінських угод.

Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними ЦВК, у голосуванні на виборах президента України не брали участі майже 11 млн виборців.