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ПОЛІТИКА

Макрон прийняв відставку прем'єра Габріеля Атталя

16 липня 2024, 20:33
Макрон прийняв відставку прем'єра Габріеля Атталя
Фото: Укрінформ
Макрон зробив це з другої спроби.

Президент Франції Емманюель Макрон прийняв відставку прем’єр-міністра Габріеля Атталя та його уряду.

Про це повідомляє BFM TV.

Макрон зробив це з другої спроби. Атталь ще 8 липня подав у відставку — одразу після перемоги на виборах лівих. Тоді Макрон відмовився приймати його відставку й попросив тимчасово на посаді глави уряду.

При цьому Атталь та його уряд виконуватимуть свої обов’язки до формування нового уряду.

Атталь очолював уряд з 9 січня, змінивши на посаді Елізабет Борн. 34-річний на той момент Атталь став наймолодшим прем’єр-міністром в історії сучасної Франції.

Нагадаємо, 7 липня премʼєр Франції Габріель Атталь заявив, що йде у відставку. Це сталось після того, як відбувся другий тур парламентських виборів, на яких ультраправа партія Марін Лен Пен "Національне об’єднання" сенсаційно програла, адже їй довгий час прогнозували перемогу. Екзитполи свідчили, що перемогу здобула ліва партія "Новий народний фронт", на другому місці пропрезидентські сили.

ФранціяМакронпрем'єр

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