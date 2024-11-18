Макрон: путін не прагне миру і посилює агресію проти України

За його словами, дії путіна свідчать про ескалацію війни.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російський диктатор владімір путін не прагне миру з Україною і не готовий до переговорів. Зокрема, про це свідчить остання масована атака росії на українську енергетичну інфраструктуру.

Такі слова французького лідера цитує BFMTV.

"Після цього удару, який є одним із наймасштабніших від початку війни, очевидно, що наміри путіна зводяться до ескалації бойових дій", ‒ зазначив Макрон.

У зв’язку з цим політик закликав західних союзників виконати свої зобов’язання перед Україною, включаючи поставки зброї та обладнання.

Говорячи телефонну розмову канцлера Німеччини Олафа Шольца з путіним, яка викликала неоднозначну реакцію в Києві, Макрон заявив, що не коментуватиме дії інших лідерів.

"Я вважаю, що кожен лідер абсолютно вільний у своїх ініціативах", ‒ зазначив він. Водночас Макрон не виключив можливості відновлення переговорів із путіним у майбутньому, за умови, що "контекст і умови будуть відповідними".

Водночас прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зайняв жорстку позицію, наголосивши, що він "не має наміру розмовляти" з путіним. За його словами, західні країни мають "подвоїти зусилля" для посилення підтримки України.

Нагадаємо, телефонна розмова між канцлером Німеччини Олафом Шольцом та російським диктатором путіним була узгоджена з президентом США Джо Байденом, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном. Президент України Володимир Зеленський також був поінформований.