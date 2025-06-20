Макрон розкрив деталі пропозиції, яку висунуть Ірану у Швейцарії

Угода складається з чотирьох пунктів.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж разом з Німеччиною і Великою Британією готують для Ірану комплексну дипломатичну пропозицію задля зупинки ескалації конфлікту з Ізраїлем.

Про це інформує агенція AFP.

"Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро цього ж дня зустрінеться в Женеві з іранським міністром закордонних справ Аббасом Аракчі, щоб передати повноцінну дипломатичну та технічну пропозицію щодо переговорів", - сказав Макрон.

За його словами, Іран має продемонструвати готовність приєднатися до переговорного майданчика, який ми пропонуємо.

Президент додав, що необхідно повернутись до змістовних переговорів з Тегераном, що охоплюють ядерну програму, балістичні розробки, обмеження іранських потужностей, а також припинення фінансування терористичних угруповань, що дестабілізують регіон.

За словами, Макрона, Барро і його німецький і британський колеги висунуть Аракчі пізніше, матиме чотири аспекти.

Перший передбачає відновлення роботи МАГАТЕ з "можливістю доступу до всіх об'єктів", щоб Іран перейшов до повного припинення збагачення урану.

Другий і третій аспекти включатимуть нагляд за балістичною діяльністю Ірану та фінансуванням ним своїх проксі у регіоні.

Четвертий аспект це звільнення Іраном "заручників", ув'язнених Ісламською республікою, серед яких двоє громадян Франції.

Французький президент зазначив, що "ніхто не повинен ігнорувати ризик, який представляє Іран, що володіє ядерною зброєю", додавши, що Ісламська республіка становить "екзистенційну загрозу" для Ізраїлю.

Він також розкритикував масштаби військових ударів Ізраїлю, що вийшли за межі ядерної або балістичної інфраструктури.

"Я вважаю, що удари по цивільній інфраструктурі, енергетичних об’єктах і мирному населенню мають бути негайно припинені. Жодна мета не виправдовує цього", – сказав він.

Крім тго, Макрон застеріг Єрусалим, що лише військовими засобами неможливо нейтралізувати іранську ядерну загрозу.

Нагадаємо, що країни ЄС сьогодні проведуть ядерні переговори з Іраном.