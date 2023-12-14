Макрон, Шольц та Мішель зустрінуться з Орбаном перед самітом ЄС

Той каже, що "не зрушить з місця" у питанні України.

Президент Європейської ради Шарль Мішель, лідер Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінуться з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном перед початком саміту лідерів ЄС.

Про це повідомляє Politico та The Guardian.

За даними Politico, ввечері 13 грудня Мішель, Макрон, Шольц та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провели зустріч. Вони збиралися, щоб "узгодити спільну лінію" перед самітом.

Зранку 14 грудня перед самітом ЄС Мішель, Макрон та Шольц проведуть робочий сніданок з Орбаном. Видання зазначає, що лідери спробують переконати прем'єра Угорщини щодо рішень, які він блокує. Зокрема, щодо України.

Прибувши на саміт лідерів ЄС, Орбан заявив, що Угорщина "не зрушить з місця" у питанні членства України в ЄС.

"Розширення не є теоретичним питанням. Розширення - це юридично деталізований процес, заснований на заслугах, який має передумови... зараз немає причин вести переговори про членство України. Навіть не домовлятися", - заявив Орбан.

Він також прокоментував позицію Угорщини щодо схвалення фінансування допомоги Україні.

"Гроші для України, в найближчій перспективі, вже є в бюджеті. Якщо ми хочемо давати більший термін і більше грошей, ми повинні обходитися поза бюджетом, і ми це підтримуємо", - сказав прем'єр Угорщини.

Раніше повідомлялось, що Єврокомісія розблокувала €10 млрд для Угорщини. Відтепер Угорщина зможе подавати заявки на фінансування проєктів ЄС і отримувати відшкодування відповідно до того, як розподіляються кошти Євросоюзу.

Нагадаємо, 14-15 грудня відбудеться саміт лідерів країн ЄС. На ньому обговорюватимуть декілька питань, які стосуються України. Зокрема, початок переговорів про вступ до ЄС, а також надання 50 млрд євро економічної підтримки і виділення ще €20 млрд на армію України. Крім того, на порядку денному новий пакет санкцій проти росії.