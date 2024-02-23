Макрон скликає зустріч щодо допомоги Україні: запрошено лідерів країн

Зустріч відбудеться у Парижі наступного тижня.

У Парижі у понеділок, 26 лютого, має відбутися зустріч кількох європейських лідерів на тему підтримки для України. Ініціатором виступив президент Франції Емманюель Макрон.

Про це повідомляє французький телеканал TV5Monde.

Господар Єлисейського палацу обговорить зі своїми візаві способи посилення співпраці заради розширення допомоги Україні. Президент налаштований показати, що Європа "не має втоми від війни" на тлі втручання внутрішньополітичних питань у закордонну політику Сполучених Штатів.

Точний список учасників зустрічі поки не розголошується. Проте відомо, що одним із запрошених є президент Польщі Анджей Дуда. Свій намір взяти участь у заході він озвучив в ефірі польського телебачення.

Нагадаємо, що Україна та Франція у Парижі підписали двосторонню безпекову угоду.