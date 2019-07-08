Макрон у розмові з Зеленським підтримав проведення зустрічі "нормандської четвірки"

"Еммануель Макрон висловив повну підтримку ініціатив України, погодився з необхідністю проведення зустрічі на найвищому рівні найближчим часом"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Останній підтримав проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" в найближчий час.

Зеленський розповів Макрону про загибель чотирьох військових на Донбасі, а також про кроки, спрямовані на мирне врегулювання конфлікту на сході України, повідомляє пресслужба президента України.

Як і в розмові з президентом РФ Володимиром Путіним, Зеленський закликав негайно провести зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" для "збереження мирного процесу, узгодження наступних кроків, спрямованих на остаточне розв’язання конфлікту".

"Еммануель Макрон висловив повну підтримку ініціатив України, погодився з необхідністю проведення зустрічі на найвищому рівні найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Зеленський закликає провести "нормандську зустріч" швидше, через загибель чотирьох бійців на Донбасі.