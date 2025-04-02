Макрон вперше публічно відреагував на вирок Ле Пен

На початку тижня її визнали винною у розкраданні коштів ЄП і засудили до 4 років.

Французький президент Емманюель Макрон вперше прокоментував резонансний вирок лідерці ультраправих Марін Ле Пен щодо махінації з наймом помічників в ЄП.

Про це інформує телеканал BFMTV.

Президента прокоментував подію на засіданні уряду.

Макрон наголосив на трьох ключових пунктах: про те, що судова система є незалежною, про неприйнятність погроз на адресу суддів, які займалися справою, та на тому, що кожен має право на справедливий суд і закон – один для всіх.

Також прехидент Франції зазначив, що кожна особа, щодо якої винесено вирок, зберігає право на апеляцію.

В поенідок, 31 березня, суд Парижу визнав Ле Пен винною у розкраданні коштів ЄП і засудили до 4 років.