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Макрон вперше публічно відреагував на вирок Ле Пен

02 квітня 2025, 16:16
Макрон вперше публічно відреагував на вирок Ле Пен
Макрон. Париж
На початку тижня її визнали винною у розкраданні коштів ЄП і засудили до 4 років.

Французький президент Емманюель Макрон вперше прокоментував резонансний вирок лідерці ультраправих Марін Ле Пен щодо махінації з наймом помічників в ЄП.

Про це інформує телеканал BFMTV.

Президента прокоментував подію на засіданні уряду. 

Макрон наголосив на трьох ключових пунктах: про те, що судова система є незалежною, про неприйнятність погроз на адресу суддів, які займалися справою, та на тому, що кожен має право на справедливий суд і закон – один для всіх. 

Також прехидент Франції зазначив, що кожна особа, щодо якої винесено вирок, зберігає право на апеляцію. 

В поенідок, 31 березня, суд Парижу визнав Ле Пен винною у розкраданні коштів ЄП і засудили до 4 років.

 

Марін Ле ПенЕмманюель Макрон

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