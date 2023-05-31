Макрон вважає, що путіна не вдасться заарештувати
владіміра путіна, можливо, не вдасться відправити до Гааги для суду у військових злочинах, адже він єдина особа, з якою Захід повинен вести переговори про припинення війни в Україні.
Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон у широкій промові на конференції лідерів ЄС у Молдові, повідомляє The Guardian.
"Якщо через кілька місяців у нас з’явиться вікно для переговорів, то доведеться робити вибір між судом і переговорами, і ми маємо вести переговори з тими лідерами, які є де-факто. Я вважаю, що переговори будуть пріоритетом", — наголосив Макрон.
Він також виклав плани щодо швидкого розширення ЄС; примирення між сходом і заходом Європи, а також чіткого шляху до членства України в НАТО.
За словами президента Франції, росія втратила будь-яку легітимність, однак якщо майбутній український контрнаступ не досягне своїх військових цілей, потрібно буде "оцінити характер майбутньої європейської підтримки України". Водночас, він зазначив, що Україна захищає не лише свої кордони, а й європейські.
Макрон також закликав до "відчутних" гарантій безпеки НАТО для України.