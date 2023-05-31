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ПОЛІТИКА

Макрон вважає, що путіна не вдасться заарештувати

31 травня 2023, 21:58
Макрон вважає, що путіна не вдасться заарештувати
Фото: з вільного доступу
Президент Франції вважає, що в іншому випадку не буде з ким вести мирні переговори.

владіміра путіна, можливо, не вдасться відправити до Гааги для суду у військових злочинах, адже він єдина особа, з якою Захід повинен вести переговори про припинення війни в Україні.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон у широкій промові на конференції лідерів ЄС у Молдові, повідомляє The Guardian.

"Якщо через кілька місяців у нас з’явиться вікно для переговорів, то доведеться робити вибір між судом і переговорами, і ми маємо вести переговори з тими лідерами, які є де-факто. Я вважаю, що переговори будуть пріоритетом", — наголосив Макрон.

Він також виклав плани щодо швидкого розширення ЄС; примирення між сходом і заходом Європи, а також чіткого шляху до членства України в НАТО.

За словами президента Франції,  росія втратила будь-яку легітимність, однак якщо майбутній український контрнаступ не досягне своїх військових цілей, потрібно буде "оцінити характер майбутньої європейської підтримки України". Водночас, він зазначив, що Україна захищає не лише свої кордони, а й європейські.

Макрон також закликав до "відчутних" гарантій безпеки НАТО для України.

Макронарешт путінавійна в Україні

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