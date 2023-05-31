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ПОЛІТИКА

Макрон закликав до "відчутних" гарантій безпеки НАТО для України

31 травня 2023, 17:22
Макрон закликав до
Фото: Укрінформ
Лідер Франції наголосив, що саме Україна захищає Європу, протидіючи рф.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що західні країни мають надати Україні "відчутні та надійні" гарантії безпеки, оскільки вона зараз протистоїть вторгненню росії та захищає всю Європу з великою кількістю зброї.

Про це пише Le Monde.

Французький лідер наголосив під час форуму з безпеки Globsec у Братиславі, що затвердження гарантій безпеки для нашої держави на багатосторонній основі відповідає інтересам Заходу. За його словами, це питання буде предметом колективних обговорень протягом найближчих тижнів – від сьогодні й до липневого саміту НАТО у Вільнюсі.

Раніше повідомлялось, що НАТО підвищить статус партнера України, не пропонуючи швидкого членства.

МакронНАТО УКРАИНЕвійна

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