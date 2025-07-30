ЄС не зміг налякати США й отримати вигіднішу торговельну угоду – Макрон

За його словами, саме страх мав би стати важелем у переговорах із Вашингтоном.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європейський Союз не зміг належним чином використати переваги свого спільного ринку й недостатньо налякав США, щоб отримати кращу торговельну угоду.

Заяву французького президента виданню Politico навів анонімний посадовець.

"Нас мають боятися. Але нас боялися недостатньо", — сказав Макрон міністрам на засіданні уряду в середу, повідомив французький посадовець, близький до президента. За його словами, саме страх мав би стати важелем у переговорах із Вашингтоном.

Після оголошення домовленості між президентом США Дональдом Трампом і головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, згідно з якою ЄС погодився сплачувати 15% мита на більшість своїх експортних товарів до США, Макрон кілька днів зберігав мовчання.

Хоча президент Франції утримався від драматичних оцінок, які зробив прем’єр-міністр (назвавши угоду "темним днем" для Європи), він визнав, що угода хоча б тимчасово прояснила торговельну ситуацію.

Макрон подякував європейським переговорникам за захист інтересів Франції та ЄС у "важких умовах", коли адміністрація Трампа прагне переглянути основи світової торгівлі. Однак він додав, що "це ще не кінець" і висловив переконання, що ЄС може досягти кращих результатів.

Франція опинилася серед найбільш критичних країн щодо угоди, особливо на тлі того, що Велика Британія після Brexit домоглася лише 10% мит на свій експорт до США.

Попри підтримку угоди з боку канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та прем’єрки Італії Джорджі Мелоні, Париж закликав Єврокомісію вдатися до жорсткіших заходів. Міністр торгівлі Лоран Сен-Мартен і міністр у справах Європи Бенжамен Аддад вимагають активувати Інструмент протидії економічному примусу, який дозволяє обмежити доступ іноземних компаній до державних закупівель, інвестицій та фінансових ринків ЄС.

Хоча офіційно Франція підтримувала позицію Єврокомісії, минулого тижня французькі чиновники закликали команду фон дер Ляєн діяти агресивніше — особливо в захисті винної та алкогольної галузі, яку Франція намагається убезпечити від торговельної війни.

Брюссель, у свою чергу, відповів критикам, що угода — це максимум, що вдалося досягти, зважаючи на погрозу 30-відсоткових мит з боку Вашингтона.