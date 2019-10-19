Макрон заблокував вступ Албанії і Північної Македонії до Євросоюзу
Протягом шестигодинної дискусії заперечення щодо початку переговорів саме з Албанією висловили Нідерланди і Данія, передає LB.ua.
Франція також наполягала на необхідності реформування процесу прийому нових членів до Євросоюзу.
У той же час Макрона розкритикувала німецький канцлер Ангела Меркель, яка висловила жаль і заявила, що саме зараз був підходящий момент для старту переговорів з Албанією і Північною Македонією.
Єврокомісар Йоганнес Ган звинуватив лідерів ЄС у невиконанні своїх обіцянок, а глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер назвав це рішення "серйозною історичною помилкою".
Передбачається, що початок переговорів з Тіраною і Скоп'є переноситься на початок 2020 року. Тему в черговий раз піднімуть на саміті ЄС в Загребі.
Нагадаємо, що Соціал-демократичний уряд Румунії був відсторонений сьогодні в результаті вотуму недовіри з боку парламенту, де правоцентристська опозиція зуміла отримати підтримку більшості депутатів.
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