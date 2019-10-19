Макрон заблокував вступ Албанії і Північної Македонії до Євросоюзу

Переговори з Тіраною і Скоп'є переносяться на початок 2020 року

Глави держав і урядів країн-членів Євросоюзу не змогли досягти єдності в питанні початку переговорів про приєднання до ЄС Албанії та Північної Македонії. Під час саміту ЄС у п'ятницю, 18 жовтня, проти початку переговорного процесу з цими країнами виступив президент Франції Еммануель Макрон.

Протягом шестигодинної дискусії заперечення щодо початку переговорів саме з Албанією висловили Нідерланди і Данія, передає LB.ua.

Франція також наполягала на необхідності реформування процесу прийому нових членів до Євросоюзу.

У той же час Макрона розкритикувала німецький канцлер Ангела Меркель, яка висловила жаль і заявила, що саме зараз був підходящий момент для старту переговорів з Албанією і Північною Македонією.

Єврокомісар Йоганнес Ган звинуватив лідерів ЄС у невиконанні своїх обіцянок, а глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер назвав це рішення "серйозною історичною помилкою".

Передбачається, що початок переговорів з Тіраною і Скоп'є переноситься на початок 2020 року. Тему в черговий раз піднімуть на саміті ЄС в Загребі.

Нагадаємо, що Соціал-демократичний уряд Румунії був відсторонений сьогодні в результаті вотуму недовіри з боку парламенту, де правоцентристська опозиція зуміла отримати підтримку більшості депутатів.