Макрон закликає США припинити торговельну війну з ЄС

За словами Макрона, Вашингтоні замість розв'язання торгівельної війни з ЄС ліпше зосередитись на інших питаннях.

Введення Сполученими Штатами Америки (США) митних збрів щодо товарів з Європейського союзу (ЄС) може зашкодити американській економіці.

Про це повідомляє президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю для CNN.

За словами Макрона, Вашингтоні замість розв'язання торгівельної війни з ЄС ліпше зосередитись на інших питаннях, наприклад, протистоянні Китаю, кризі на Близькому Сході або ж повномасштабній війні на території України.

"Європа - це ваш союзник, тож якщо ви хочете, щоб Європа більше займалася інвестиціями й питаннями оборони та безпеки, якщо ви сподіваєтеся на розвиток, який, як я вважаю, в інтересах США, не треба шкодити європейській економіці, погрожуючи їй (ввізними, - ред.) митами", - наголосив президент.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав сьогодні Європейську комісію відреагувати на погрози президента США Дональда Трампа.

"Саме Європейська комісія визначить, які сектори будуть підпадати під ці заходи у відповідь. Ми не повинні вагатися, захищаючи свої інтереси", — сказав Барро.

Запровадження тарифів, швидше за все, викличе жорстку реакцію Брюсселя. Сталь і алюміній знаходяться в центрі невирішеної суперечки між Вашингтоном і Брюсселем ще з 2018 року, коли Трамп запровадив тарифи, які згодом були призупинені.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки запровадять 25% мито на весь імпорт сталі та алюмінію в країну. Водночас Європейський Союз розглядає можливість поетапної заборони на поставки російського алюмінію в межах нового пакету санкцій.