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Макрон закликав Україну до "реалістичних дискусій"

06 січня 2025, 16:44
Макрон закликав Україну до
Макрон. Париж
Вашингтон має переконати москву сісти за стіл переговорів, а європейці мають будуть побудувати гарантії безпеки для України.

Глава Франції закликав українців "вести реалістичні дискусії щодо територіальних питань", бо "тільки вони можуть їх вести", щоб знайти вирішення конфлікту, спричиненого вторгненням рф у 2022 році.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час щорічної зустрічі французьких послів, повідомляє телеканал BFMTV.

"США повинні допомогти нам змінити характер ситуації і переконати росію сісти за стіл переговорів, в той час як європейці повинні будуть побудувати гарантії безпеки для України, що буде їх першочерговим обов'язком", - заявив Макрон.

За його слорвами, за нинішніх умов "швидкого і легкого рішення в Україні не буде" – на тлі попередніх обіцянок Дональда Трампа щодо завершення війни за 24 години.

"Новий американський президент сам знає, що Сполучені Штати не мають жодних шансів щось виграти, якщо Україна програє", - додав Макрон. 

Він також вважає, що капітуляція України не може бути доброю для європейців і американців.

На думку Макрона, "довіра" до Заходу буде "підірвана", якщо він погодиться на "компроміс" через "втому" від конфлікту.

В кінці року президент України прибув до Брюсселя. Там Зеленський і Макрон обговорили зміцнення ППО та гарантії миру

 

Еммануель Макронвійна в Україні

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