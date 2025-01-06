Макрон закликав Україну до "реалістичних дискусій"
Глава Франції закликав українців "вести реалістичні дискусії щодо територіальних питань", бо "тільки вони можуть їх вести", щоб знайти вирішення конфлікту, спричиненого вторгненням рф у 2022 році.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час щорічної зустрічі французьких послів, повідомляє телеканал BFMTV.
"США повинні допомогти нам змінити характер ситуації і переконати росію сісти за стіл переговорів, в той час як європейці повинні будуть побудувати гарантії безпеки для України, що буде їх першочерговим обов'язком", - заявив Макрон.
За його слорвами, за нинішніх умов "швидкого і легкого рішення в Україні не буде" – на тлі попередніх обіцянок Дональда Трампа щодо завершення війни за 24 години.
"Новий американський президент сам знає, що Сполучені Штати не мають жодних шансів щось виграти, якщо Україна програє", - додав Макрон.
Він також вважає, що капітуляція України не може бути доброю для європейців і американців.
На думку Макрона, "довіра" до Заходу буде "підірвана", якщо він погодиться на "компроміс" через "втому" від конфлікту.
В кінці року президент України прибув до Брюсселя. Там Зеленський і Макрон обговорили зміцнення ППО та гарантії миру.