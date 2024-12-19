Зеленський і Макрон обговорили зміцнення ППО та гарантії миру

Зеленський подякував Макрону за підготовку однієї бригади для української армії.

Президент України Володимир Зеленський у середу, 18 грудня, зустрівся в Брюсселі з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це йдеться в заяві Макрона.

За словами президента Франції, він перед поїздкою в заморську територію Франції Майотту, в Індійському океані, яка долає наслідки руйнівного тропічного циклону, хотів підбити з президентом Зеленським підсумки ситуації щодо досягнення миру.

"Франція залишається, як і в перший день, на боці України та українського народу, щоб перемогти російську агресивну війну", – наголосив Макрон.

Своєю чергою, Зеленський уточнив, що провів продуктивну зустріч із Макроном.

"Обговорили тет-а-тет ключові пріоритети для подальшого зміцнення позицій України в захисті від російської агресії. Основним завданням залишається посилення спроможностей протиповітряної оборони", – розповів Зеленський.

Глава держави, подякував за підготовку Францією однієї бригади для української армії. Також президенти домовилися продовжити цю співпрацю та підготувати ще одну бригаду.

"Однаково бачимо, що потрібні надійні гарантії для миру, який реально можна наблизити. Продовжили опрацювання ініціативи Президента Макрона щодо присутності в Україні сил, які можуть сприяти стабілізації на шляху до миру", – додав Зеленський.

Крім того, Емманюель поінформував про свою комунікацію з іншими партнерами щодо досягнення миру.