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Макрон затвердив новий кабінет міністрів Франції

12 січня 2024, 14:57
Макрон затвердив новий кабінет міністрів Франції
Фото: з вільних джерел
Декількох провідних міністрів колишнього уряду французький президент Емманюель Макрон лишив на посадах в в новому кабміні.

Президент Франції затвердив склад кабінету міністрів, який сформував прем'єр-міністр Габріель Аттал ще вчора. 

Про це повідомив телеканал BFM TV.

Генеральний секретар канцелярії президента Алексіс Колер офіційно оголосив нових членів французького уряду.

Кілька міністрів колишнього кабінету, який очолювала Елізабет Борн, що пішла у відставку, зберегли свої посади: міністр економіки і фінансів Брюно Ле Мер, міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен, міністр оборони Себастьян Лекорню і міністр юстиції Ерік Дюпон-Моретті.

Главою МЗС призначено генерального секретаря президентської партії Відродження і чоловіка нинішнього прем'єр-міністра Атталя Стефана Сежурне.

Колишнього міністра юстиції за президентства Ніколя Саркозі Рашіді Даті назначили міністром культури.

Днями ми писали, що наймолодший в історії країни: Новим прем'єр-міністром Франції став Габріель Атталь.

 

ФранціяКабінет міністрівМакрон

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