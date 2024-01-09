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ПОЛІТИКА

Наймолодший в історії країни: Новим прем'єр-міністром Франції став Габріель Атталь

09 січня 2024, 15:13
Наймолодший в історії країни: Новим прем'єр-міністром Франції став Габріель Атталь
Джерело: Getty Images
Габріель Атталь — близький союзник Макрона.

Міністр освіти Франції Габріель Атталь став новим премʼєр-міністром країни. Він наймолодший очільник уряду з часів заснування П’ятої Французької республіки у 1958 році та перший відкритий гей на посаді.

Про це пише Reuters.

"Я знаю, що можу розраховувати на вашу енергію і відданість реалізації оголошеного мною проєкту переозброєння і регенерації. Відповідно до духу 2017 року: перевершувати і бути сміливими. На службі нації і французького народу", — так прокоментував призначення Атталя президент Франції Емманюель Макрон.

Габріель Атталь — близький союзник Макрона, який став відомим як речник уряду під час пандемії коронавірусу. Він один із найпопулярніших французьких політиків.

Як пише Reuters, призначення Атталя не обовʼязково призведе до якихось серйозних політичних змін у Франції, але свідчить про бажання Макрона спробувати вийти за рамки непопулярних минулорічних пенсійної та імміграційної реформ і спробу підвищити шанси своєї партії на виборах до Європейського парламенту в червні.

8 січня Елізабет Борн подала президенту Еммануелю Макрону заяву про свою відставку. До призначення нового уряду колишній прем'єр та її команда займатимуться повсякденними справами.

Борн була другою жінкою, яка обіймала посаду прем'єр-міністра Франції. 30 років назад протягом 11 місяців посада належала Еддіт Крейсон. До прем'єрства Борн обіймала керівні посади в уряді.

Франціяпрем'єр

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