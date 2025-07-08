Макрон заявив про незмінну підтримку України з боку Європи

Президент Франції підкреслив, що Україна була незаконно атакована росією.

Президент Франції Емманюель Макрон зробив нову заяву про підтримку України з боку Європи під час візиту до Британії. За його словами, європейські країни продовжать підтримувати Київ у боротьбі з російською агресією.

Про це пише The Guardian.

"Європейці ніколи не кинуть Україну, ніколи", - сказав Макрон під час свого звернення до британського парламенту.

Президент Франції підкреслив, що Україна була незаконно атакована росією. Він похвалив Велику Британію за те, що вона ще до початку повномасштабного вторгнення рф була одним із найближчих союзників України.

"Щоразу, коли росія путіна просувається в Україні, загроза наближається до всіх нас, ми ніколи не приймемо теорії про те, що сильніший - правий", - додав Макрон.

Президент Франції також заявив про те, що "коаліція охочих" продовжить домагатися припинення вогню між Україною і росією.

"Ми будемо боротися до останньої хвилини, щоб домогтися припинення вогню, щоб почати переговори з побудови міцного і стійкого миру, тому що на карту поставлено нашу безпеку і наші спільні принципи в Україні", - підкреслив Макрон.

Нагадаємо, у стосунках президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера почали з'являтися тріщини, це загрожує розколу "коаліції охочих" щодо підтримки України у війні.