Макрон заявив Путіну про бажання більш довірливих відносин між ЄС і РФ

Президент Республіки нагадав про прагнення Франції встановити більш довірливі відносини між Європейським союзом та Росією

Президент Франції Еммануель Макрон у розмові з російським колегою Владіміром Путіним заявив, що хотів би більш довірливих відносин між Євросоюзом і Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на комюніке Єлисейського палацу за результатами розмови Макрона і Путіна.

Як зазначається, Макрон і Путін говорили про необхідність розширення структурованого діалогу щодо стратегічної стабільності європейського континенту.

"Президент Республіки нагадав про прагнення Франції встановити більш довірливі відносини між Європейським союзом та Росією" - йдеться у комюніке.

Що стосується України, то Макрон нагадав Путіну нагадав про актуальність нормандського формату, в якому Франція та Німеччина виступають посередниками, щоб дозволити Україні та Росії припинити конфлікт та знайти стійкі рішення.

У свою чергу в Кремлі відзначили, що розмова з Путіним відбулася за ініціативи французької сторони.

"Вирішенню таких гострих сучасних проблем, як кібербезпека, боротьба з міжнародним тероризмом, охорона здоров'я, клімат, вирішення регіональних конфліктів, сприяла б побудова конструктивних і передбачуваних відносин Росії і ЄС, повернення до нормального і шанобливого діалогу. Як підкреслив Владімір Путін, Росія до цього готова, якщо буде проявлена реальна зустрічна зацікавленість з боку Євросоюзу" - заявили в Кремлі.

Раніше Франція та Німеччина представили ​​партнерам з ЄС пропозицію, що передбачає як схвалення ймовірності нових економічних санкцій проти Москви, так і сигнал про відкритість до саміту з Путіним. Однак лідери ЄС відхилили цю пропозицію.