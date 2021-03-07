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Макрон заявив Путіну про бажання більш довірливих відносин між ЄС і РФ

Президент Республіки нагадав про прагнення Франції встановити більш довірливі відносини між Європейським союзом та Росією
Президент Франції Еммануель Макрон у розмові з російським колегою Владіміром Путіним заявив, що хотів би більш довірливих відносин між Євросоюзом і Росією.
Макрон заявив Путіну про бажання більш довірливих відносин між ЄС і РФ Фото: EPA/UPG
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на комюніке Єлисейського палацу за результатами розмови Макрона і Путіна.
 
Як зазначається, Макрон і Путін говорили про необхідність розширення структурованого діалогу щодо стратегічної стабільності європейського континенту.
 
"Президент Республіки нагадав про прагнення Франції встановити більш довірливі відносини між Європейським союзом та Росією" - йдеться у комюніке.
 
Що стосується України, то Макрон нагадав Путіну нагадав про актуальність нормандського формату, в якому Франція та Німеччина виступають посередниками, щоб дозволити Україні та Росії припинити конфлікт та знайти стійкі рішення.
 
У свою чергу в Кремлі відзначили, що розмова з Путіним відбулася за ініціативи французької сторони.
 
"Вирішенню таких гострих сучасних проблем, як кібербезпека, боротьба з міжнародним тероризмом, охорона здоров'я, клімат, вирішення регіональних конфліктів, сприяла б побудова конструктивних і передбачуваних відносин Росії і ЄС, повернення до нормального і шанобливого діалогу. Як підкреслив Владімір Путін, Росія до цього готова, якщо буде проявлена реальна зустрічна зацікавленість з боку Євросоюзу" - заявили в Кремлі.
 
Раніше Франція та Німеччина представили ​​партнерам з ЄС пропозицію, що передбачає як схвалення ймовірності нових економічних санкцій проти Москви, так і сигнал про відкритість до саміту з Путіним. Однак лідери ЄС відхилили цю пропозицію.
 
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03 07 2021 13:22
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