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Макрон заявив, що санкції проти Росії нічого позитивного Європі не принесли

Макрон наголосив, що Росію не можна блокувати або ігнорувати
Президент Франції Емануель Макрон заявив, що санкції проти Росії не принесли нічого позитивного ні Європейському союзу, ні РФ.
Макрон заявив, що санкції проти Росії нічого позитивного Європі не принесли Емануель Макрон. Фото: politico.eu

Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє "Громадське".

Макрон також наголосив, що Росію не можна блокувати або ігнорувати. За його словами, Росія - агресивна і залишиться такою найближчим часом, але їй потрібен "стратегічний шанс".

"Але якщо ви подивитеся на географію, то побачите, що ми змушені щось робити разом... Ми повинні дати росіянам стратегічний шанс, стратегічну перспективу", - сказав французький президент.

Раніше Макрон заявляв, що конфлікт в Україні не є перешкодою для Франції, аби будувати з РФ відносини.

Нагадаємо, що Google знайшов докази причетності російських хакерів до злому пошти Макрона в 2017 році

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15 02 2020 15:25
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