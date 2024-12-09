Ймовірно, це відбудеться вже цього четверга.

Президент Франції Емманюель Макрон готує візит до Польщі, повʼязаний із переговорами з Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом минулими вихідними.

Про це пише польська газета Gazeta Wyborcza.

"З двох дипломатичних джерел стало відомо, що Макрон приїде до Варшави в четвер, 12 грудня, щоб розповісти про переговори з Зеленським і Трампом у Парижі" - пише видання.

Про візит французького президента було домовлено під час його зустрічі з Дональдом Туском ще в листопаді на саміті Європейської політичної спільноти, додає газета.

Агентство новин Польщі підтвердило інформацію про візит Макрона в "урядових та президентських джерелах", додавши, що у французького лідера заплановані зустрічі з Туском і президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Нагадаємо, що в суботу, 7 грудня, в Парижі пройшла зустріч Зеленського з Трампом та Макроном.