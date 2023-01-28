Макрон збирається продовжувати "говорити з росією"

Президент Франції не звертає увагу на критику

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що продовжить "говорити з Росією", повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на TF1 INFO.

"Деякі особи в той чи інший час могли дорікнути мені за діалог з Росією, але я продовжуватиму розмовляти з рф", - цитує французький телеканал Макрона.

Він сказав, що "всі країни несуть відповідальність за світовий порядок і мають сприяти його підтримці".

Крім того, Макрон закликав Китай виступити проти "імперіалістичної війни" в Україні.

Нагадаємо, Макрон пообіцяв збільшити оборонні витрати країни до кінця 2030 року, щоб посилити можливості у відповідь на нові глобальні загрози на тлі вторгнення росії в Україну.