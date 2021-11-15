Макрон змінив відтінок синього кольору на прапорі Франції
Про це повідомляє Europe 1, повідомляє "Європейська правда".
Французький триколор, як і раніше, складається з синього, білого і червоного кольорів, але синій тепер став темнішим, так званим морським відтінком.
Виступ Макрона у вересні, на фото можна помітити темніший відтінок французького прапора
Макрон підписав указ про зміну кольору ще у липні 2020 року з ініціативи операційного директора в Єлисейському палаці Арно Жоленса, але офіційно про це не повідомлялося.
І темніші, і світліші прапори використовувалися у Франції десятиліттями. Військово-морський флот Франції та багато офіційних будівель по всій країні завжди використовували темно-синій відтінок.
Але в 1976 році за президента Жискара д'Естена французька держава ввела більш яскравий синій колір на триколорі, який збігався б із синім кольором прапора ЄС.
Повідомляється, що в Єлисейському палаці виникли деякі розбіжності щодо відтінку прапора, противники рішення стверджували, що новий відтінок потворний і конфліктуватиме з прапором ЄС.
Вони також заявляли, що зміну кольору зможуть інтерпретувати як жест, спрямований проти ЄС, тоді як Франція з січня почне головувати в Євросоюзі.
Темно-синій відтінок на прапорі є посиланням на прапор Франції 1793 року. Оновлені прапори вже майорять над Єлисейським палацом, Національними зборами та Міністерством внутрішніх справ.
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