Макрон зустрінеться з лідерами партій: можливо щодо відправлення спецназу в Україну
Французькі ЗМІ писали, що Париж розглядає можливість відправки в Україну спецназу для захисту деяких територій.
Про це пише французьке видання Le Figaro.
Французский президент Еммануель Макрон 7 березня планує обговорити з усіма політичними силами Франції ситуацію в нашій країні.
"Ймовірно, Макрон хоче підняти тему можливості відправки військ в Україну", - пише франзуька газета.
Наступного дня після гучних заяв про можливість введення іноземних військ в Україні, Єлисейський палац ініціював дебати та голосування в парламенті щодо двосторонньої безпекової угоди, укладеної в лютому.
Видання пише, що президентська команда має намір зробити війну в Україні та ставлення до росії центральною темою своєї передвиборної компанії.
Раніше ми повідомляли, що Західні союзники України вже мають військову присутність в країні.