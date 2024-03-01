Макрон зустрінеться з лідерами партій: можливо щодо відправлення спецназу в Україну

Єлисейський палац розіслав лідерам парламентських партій запрошення на зустріч у "форматі Сен-Дені", присвячену ситуації в Україні.

Французькі ЗМІ писали, що Париж розглядає можливість відправки в Україну спецназу для захисту деяких територій.

Про це пише французьке видання Le Figaro.

Французский президент Еммануель Макрон 7 березня планує обговорити з усіма політичними силами Франції ситуацію в нашій країні.

"Ймовірно, Макрон хоче підняти тему можливості відправки військ в Україну", - пише франзуька газета.

Наступного дня після гучних заяв про можливість введення іноземних військ в Україні, Єлисейський палац ініціював дебати та голосування в парламенті щодо двосторонньої безпекової угоди, укладеної в лютому.

Видання пише, що президентська команда має намір зробити війну в Україні та ставлення до росії центральною темою своєї передвиборної компанії.

Раніше ми повідомляли, що Західні союзники України вже мають військову присутність в країні.