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Західні союзники України вже мають військову присутність в країні – Le Monde

01 березня 2024, 19:48
Західні союзники України вже мають військову присутність в країні – Le Monde
Фото: Генштаб ЗСУ
Коли президент Франції Еммануель Макрон говорив про можливу відправку військового підкріплення в Україну, він мимоволі підняв завісу над наявною присутністю західного персоналу на українській землі.

Про це пише французька газета Le Monde

Франція розглядає можливість дозволити спецпризначенцям та іншим військовим підрозділам перетинати кордон України, щоб поставити перед росією "стратегічну дилему".

Крім того, французька військова присутність могла б "захистити деякі території України" і обмежити удари з боку росії. 

Раніше міністр оборони країни заявляв, що солдати Франції не виконуватимуть бойових завдань. 

До речі, Макрон 7 березня збирає лідерів французьких політичних партій, щоб обговорити ситуацію в Україні. 

Чи буде там обговорюватися можливе відправлення військ - не відомо.

На початку тижня французький лідер заявив, що готовий на все заради України.

 

ФранціяЗахідвійськовіприсутність Україна

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