Західні союзники України вже мають військову присутність в країні – Le Monde
Про це пише французька газета Le Monde.
Франція розглядає можливість дозволити спецпризначенцям та іншим військовим підрозділам перетинати кордон України, щоб поставити перед росією "стратегічну дилему".
Крім того, французька військова присутність могла б "захистити деякі території України" і обмежити удари з боку росії.
Раніше міністр оборони країни заявляв, що солдати Франції не виконуватимуть бойових завдань.
До речі, Макрон 7 березня збирає лідерів французьких політичних партій, щоб обговорити ситуацію в Україні.
Чи буде там обговорюватися можливе відправлення військ - не відомо.
На початку тижня французький лідер заявив, що готовий на все заради України.