Еммануель Макрон готовий на все заради України – Financial Times

Остання заява президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливості відправки військ в Україну - це не зовнішньополітична помилка, а цілеспрямована відповідь на неодноразові запитання журналістів.

Про це пише британська газета Financial Times.

Макрон вважає, що імперіалістичні амбіції путіна являють собою екзистенціальну загрозу Європі, а не тільки Україні.

"москва веде гібридну війну проти Франції, зокрема, використовуючи кібератаки і кампанії з дезінформації в Інтернеті, а також тактику залякування в повітрі і на морі, кажуть чиновники в Парижі. Міністр оборони Франції нещодавно заявив, що росія випробовує нові пороги агресивності і пригрозила збити французькі літаки над Чорним морем", - пише видання.

Все це сильно відрізняється від лютого 2022 року, коли Макрон вів переговори з президентом росії путіним і наполягав на тому, що москва не повинна "принижуватися" і що їй знадобляться "гарантії" безпеки з боку Заходу в обмін на мир.

Проте наростаюча агресія росії проти України змінила думку Макрона.

"В Європі зростають побоювання, що Україна слабшає на полі бою, оскільки запаси боєприпасів виснажуються. Подальша військова підтримка США в Конгресі зайшла в глухий кут. Прихильність США колективній обороні Європи може ослабнути або навіть припинитися, якщо Трамп повернеться в Білий дім", - пише Financial Times.

Проблема для Макрона полягає в тому, що у Франції немає коштів зробити "усе необхідне" для захисту України.

Країна має армію середнього розміру, і Франція єдина країна Євросоюз, що володіє ядерною зброєю, але обмеженість державних фінансів не дає їй можливості інвестувати в оборону, якщо тільки вона не скоротить витрати в інших сферах.

Також Макрону не вистачає послідовності, адже останніми місяцями Франція блокувала використання коштів ЄС для закупівлі артилерійських боєприпасів для України за межами блоку тому, що такі витрати ніяк не сприяють розвитку власної оборонної промисловості Європи.

Лише днями Макрон підтримав план Чехії, згідно з яким закупівлі також здійснюватимуться за межами ЄС.

"Заява Макрона про відправлення військ в Україну, можливо, привернула увагу до чогось "більш тривожного". А саме до того, що думки союзників розділилися щодо того, як далеко вони готові зайти, щоб допомогти Україні. Адже інші європейські чиновники поспішили дезавуювати пропозицію Макрона, вони швидко дистанціювалися від ідеї про введення військ", - пише впливова британська газета.

Вчора ми писали, що Макрон не виключає відправлення західних військ до України.