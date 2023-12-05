Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Макрон зустрінеться з Орбаном перед самітом ЄС – Reuters

05 грудня 2023, 16:09
Макрон зустрінеться з Орбаном перед самітом ЄС – Reuters
Макрон. Париж
Президент Франції Емманюель Макрон запросив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на зустріч а Парижі в кінці тижня для пошуку компромісу щодо початку переговорів з Україною про її вступ до ЄС.

Про це пише Reuters.

"Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном в Парижі в цей четвер", - розкали у Макрорна. 

Перед самітом ЄС, на якому говоритимуть про приєднання України до блоку і фінансової допомогу Києву - Орбан заявив, що виступає проти цього.

Вчора Орбан зажадав, щоб саміт лідерів уникав прийняття будь-яких рішень щодо надання Україні зеленого світла для переговорів про членство і ухвалення бюджетного плану, який передбачає €50 млрд на економічну підтримку Києва.

Орбан, який підтримував зв’язки з москвою навіть після того, як ЄС запровадив санкції проти росії через її війну в Україні, робить суперечливі заяви.

Будь-яке рішення щодо переговорів про вступ вимагає одностайної підтримки лідерів ЄС.

Нагадаємо, що вчора Орбан на саміті ЄС не хоче обговорення питання вступу України.

 

зустрічМакронОрбан

Останні матеріали

Небезпечний конфлікт, про який ніхто не говорить. Вибухонебезпечне Південно-Китайське море – The Atlantic
Політика
Небезпечний конфлікт, про який ніхто не говорить. Вибухонебезпечне Південно-Китайське море – The Atlantic
Переклад iPress – 05 грудня 2023, 16:00
Прорахунки і розбіжності щодо наступу між США та Україною. Чи слід було захищати Бахмут і чи якісну техніку надавав Захід – Washington Post
Політика
Прорахунки і розбіжності щодо наступу між США та Україною. Чи слід було захищати Бахмут і чи якісну техніку надавав Захід – Washington Post
Переклад iPress – 05 грудня 2023, 12:21
Дипломати і генерали США наполегливо радять Байдену дати Україні зброю. І розпочати процес її вступу до НАТО – Atlantic Council
Політика
Дипломати і генерали США наполегливо радять Байдену дати Україні зброю. І розпочати процес її вступу до НАТО – Atlantic Council
Переклад iPress – 05 грудня 2023, 08:13
В Україні мир зараз означає війну пізніше. Відповідь ексдипломатів США американським посіпакам Валдайського клубу – The Bulwark
Політика
В Україні мир зараз означає війну пізніше. Відповідь ексдипломатів США американським посіпакам Валдайського клубу – The Bulwark
Переклад iPress – 04 грудня 2023, 17:00
Ні, путін не
Політика
Ні, путін не "виграє війну". The Economist помиляється, як і в лютому 2022 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 грудня 2023, 11:50
ФАБи, КАБи або МПК/УМПК. Як росіяни модернізують свої планерні бомби, і ті завдають колосальної шкоди. Частина 2 – Том Купер
Технології
ФАБи, КАБи або МПК/УМПК. Як росіяни модернізують свої планерні бомби, і ті завдають колосальної шкоди. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 04 грудня 2023, 00:20
Генрі Кіссінджер і
Політика
Генрі Кіссінджер і "Страшний суд" Мікеланджело. Один із найбільших монстрів ХХ століття – Бен Бургіс
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 14:16
Схоже, путін поки що виграє війну в Україні. Виграє у Заходу – The Economist
Політика
Схоже, путін поки що виграє війну в Україні. Виграє у Заходу – The Economist
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 12:37
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється