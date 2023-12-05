Макрон зустрінеться з Орбаном перед самітом ЄС – Reuters
Про це пише Reuters.
"Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном в Парижі в цей четвер", - розкали у Макрорна.
Перед самітом ЄС, на якому говоритимуть про приєднання України до блоку і фінансової допомогу Києву - Орбан заявив, що виступає проти цього.
Вчора Орбан зажадав, щоб саміт лідерів уникав прийняття будь-яких рішень щодо надання Україні зеленого світла для переговорів про членство і ухвалення бюджетного плану, який передбачає €50 млрд на економічну підтримку Києва.
Орбан, який підтримував зв’язки з москвою навіть після того, як ЄС запровадив санкції проти росії через її війну в Україні, робить суперечливі заяви.
Будь-яке рішення щодо переговорів про вступ вимагає одностайної підтримки лідерів ЄС.
Нагадаємо, що вчора Орбан на саміті ЄС не хоче обговорення питання вступу України.