Макрон зустрінеться з Орбаном перед самітом ЄС – Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон запросив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на зустріч а Парижі в кінці тижня для пошуку компромісу щодо початку переговорів з Україною про її вступ до ЄС.

Про це пише Reuters.

"Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном в Парижі в цей четвер", - розкали у Макрорна.

Перед самітом ЄС, на якому говоритимуть про приєднання України до блоку і фінансової допомогу Києву - Орбан заявив, що виступає проти цього.

Вчора Орбан зажадав, щоб саміт лідерів уникав прийняття будь-яких рішень щодо надання Україні зеленого світла для переговорів про членство і ухвалення бюджетного плану, який передбачає €50 млрд на економічну підтримку Києва.

Орбан, який підтримував зв’язки з москвою навіть після того, як ЄС запровадив санкції проти росії через її війну в Україні, робить суперечливі заяви.

Будь-яке рішення щодо переговорів про вступ вимагає одностайної підтримки лідерів ЄС.

Нагадаємо, що вчора Орбан на саміті ЄС не хоче обговорення питання вступу України.