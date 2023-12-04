Орбан на саміті ЄС не хоче обговорення питання вступу України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляє, що саміт ЄС в середині грудня не повинен навіть розглядати питання початку переговорів з Україною про вступ до ЄС.

Про це Орбан написав в X (Twitter).

Орбан запостив в своєму офіційному акаунті відеоролик з коментарем, де назвав пропозицію Єврокомісії щодо вступу України "необґрунтованою та погано підготовленою".

"Цьому не місце на порядку денному грудневої Європейської ради" - йдеться в дописі.

Орбан сказав, що пропозиція Єврокомісії про початок переговорів з Україною не відповідає інтересам "багатьох країн-членів", зокрема Угорщини.

"Комісія повинна зрозуміти, що її відповідальністю є погана підготовка зустрічі. Візьміть її назад, підготуйте належним чином і поверніться, коли буде досягнуто згоди", - заявив угорський глава уряду Угорщини.

Він категорично виступає проти початку переговорів про вступ України навіть після того, як Європейська комісія дала "зелене" світло в листопаді.

Нагадаємо, що тиждень тому керівництво Європарламенту підтримало початок переговорів про вступ України до ЄС.