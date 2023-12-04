Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Орбан на саміті ЄС не хоче обговорення питання вступу України

04 грудня 2023, 14:23
Орбан на саміті ЄС не хоче обговорення питання вступу України
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляє, що саміт ЄС в середині грудня не повинен навіть розглядати питання початку переговорів з Україною про вступ до ЄС.

Про це Орбан написав в X (Twitter).

Орбан запостив в своєму офіційному акаунті відеоролик з коментарем, де назвав пропозицію Єврокомісії щодо вступу України "необґрунтованою та погано підготовленою".

"Цьому не місце на порядку денному грудневої Європейської ради" - йдеться в дописі.

Орбан сказав, що пропозиція Єврокомісії про початок переговорів з Україною не відповідає інтересам "багатьох країн-членів", зокрема Угорщини. 

"Комісія повинна зрозуміти, що її відповідальністю є погана підготовка зустрічі. Візьміть її назад, підготуйте належним чином і поверніться, коли буде досягнуто згоди", - заявив угорський глава уряду Угорщини.

Він категорично виступає проти початку переговорів про вступ України навіть після того, як Європейська комісія дала "зелене" світло в листопаді.

Нагадаємо, що тиждень тому керівництво Європарламенту підтримало початок переговорів про вступ України до ЄС.

 

Останні матеріали

Ні, путін не
Політика
Ні, путін не "виграє війну". The Economist помиляється, як і в лютому 2022 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 грудня 2023, 11:50
ФАБи, КАБи або МПК/УМПК. Як росіяни модернізують свої планерні бомби, і ті завдають колосальної шкоди. Частина 2 – Том Купер
Технології
ФАБи, КАБи або МПК/УМПК. Як росіяни модернізують свої планерні бомби, і ті завдають колосальної шкоди. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 04 грудня 2023, 00:20
Генрі Кіссінджер і
Політика
Генрі Кіссінджер і "Страшний суд" Мікеланджело. Один із найбільших монстрів ХХ століття – Бен Бургіс
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 14:16
Схоже, путін поки що виграє війну в Україні. Виграє у Заходу – The Economist
Політика
Схоже, путін поки що виграє війну в Україні. Виграє у Заходу – The Economist
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 12:37
Нове бачення Трансатлантичного альянсу. Майбутнє європейської безпеки, США і світового порядку після війни росії з Україною – звіт CEPA
Політика
Нове бачення Трансатлантичного альянсу. Майбутнє європейської безпеки, США і світового порядку після війни росії з Україною – звіт CEPA
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 09:15
Сама по собі перемога України на полі бою буде недостатньою. Злочини росії мають мають бути покараними, але Захід це питання вперто ігнорує – Андреас Умланд
Політика
Сама по собі перемога України на полі бою буде недостатньою. Злочини росії мають мають бути покараними, але Захід це питання вперто ігнорує – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 листопада 2023, 14:55
Що робити Україні далі? Готуватися до тривалої війни – Лоуренс Фрідман
Політика
Що робити Україні далі? Готуватися до тривалої війни – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 листопада 2023, 12:46
Україна має отримати членство НАТО. І третя світова війна не станеться – Курт Волкер
Політика
Україна має отримати членство НАТО. І третя світова війна не станеться – Курт Волкер
Переклад iPress – 30 листопада 2023, 02:06
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється