Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Малайзія закрила 111 шкіл через токсичний викид у місцеву річку

Від отруєння постраждали більш ніж 200 осіб, 44 залишаються в лікарнях
Малайзія закрила 111 шкіл після того, як минулого тижня в результаті передбачуваного витоку хімікатів отруїлися більш ніж 200 дітей і учителів.
Малайзія закрила 111 шкіл через токсичний викид у місцеву річку Фото: malaysiasaya.my

Як зазначив міністр освіти країни Мазлі Малік, отруєння було спричинене викидом токсичних відходів у річку біля шкіл у південному штаті Джохор, повідомляє LB.ua з посиланням на Reuters.

"З огляду на поточну ситуацію і рекомендації державного комітету боротьби зі стихійними лихами, міністерство освіти вирішило негайно закрити всі 111 шкіл у районі Пасір-Гуданг", - заявив міністр.

Число людей, які пройшли лікування, зросло до 207 порівняно з 35, зареєстрованими минулого тижня. На понеділок 44 особи перебували в лікарні, в тому числі шестеро - в реанімації. Серед постраждалих також 33 дітей шкільного віку.

Чи проводилася евакуація населення, не повідомляють. Також не названо підприємства, яке допустило витік відходів у річку.

Нагадаємо, що у столиці Нігерії - Лагосі - 13 березня обвалилася будівля школи. Під завалами можуть перебувати більш ніж 100 осіб.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 03 2019 09:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати

"Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.