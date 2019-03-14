Малайзія закрила 111 шкіл через токсичний викид у місцеву річку
Як зазначив міністр освіти країни Мазлі Малік, отруєння було спричинене викидом токсичних відходів у річку біля шкіл у південному штаті Джохор, повідомляє LB.ua з посиланням на Reuters.
"З огляду на поточну ситуацію і рекомендації державного комітету боротьби зі стихійними лихами, міністерство освіти вирішило негайно закрити всі 111 шкіл у районі Пасір-Гуданг", - заявив міністр.
Число людей, які пройшли лікування, зросло до 207 порівняно з 35, зареєстрованими минулого тижня. На понеділок 44 особи перебували в лікарні, в тому числі шестеро - в реанімації. Серед постраждалих також 33 дітей шкільного віку.
Чи проводилася евакуація населення, не повідомляють. Також не названо підприємства, яке допустило витік відходів у річку.
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