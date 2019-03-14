Малайзія закрила 111 шкіл через токсичний викид у місцеву річку

Від отруєння постраждали більш ніж 200 осіб, 44 залишаються в лікарнях

Малайзія закрила 111 шкіл після того, як минулого тижня в результаті передбачуваного витоку хімікатів отруїлися більш ніж 200 дітей і учителів.

Як зазначив міністр освіти країни Мазлі Малік, отруєння було спричинене викидом токсичних відходів у річку біля шкіл у південному штаті Джохор, повідомляє LB.ua з посиланням на Reuters.

"З огляду на поточну ситуацію і рекомендації державного комітету боротьби зі стихійними лихами, міністерство освіти вирішило негайно закрити всі 111 шкіл у районі Пасір-Гуданг", - заявив міністр.

Число людей, які пройшли лікування, зросло до 207 порівняно з 35, зареєстрованими минулого тижня. На понеділок 44 особи перебували в лікарні, в тому числі шестеро - в реанімації. Серед постраждалих також 33 дітей шкільного віку.

Чи проводилася евакуація населення, не повідомляють. Також не названо підприємства, яке допустило витік відходів у річку.