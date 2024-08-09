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ПОЛІТИКА

Малі висилає посла Швеції після рішення Стокгольма припинити двосторонню допомогу

09 серпня 2024, 18:00
Малі висилає посла Швеції після рішення Стокгольма припинити двосторонню допомогу
Фото: sverigesradio.se
У МЗС Малі розповіли, що послу Швеції було наказано протягом 72 годин покинути країну.

Малі вирішила вислати посла Швеції після того, як Стокгольм оголосив про припинення двосторонньої допомоги африканській країні.

Про це сказано у заяві Міністерства закордонних справ Малі, повідомляє Reuters.

У МЗС Малі розповіли, що послу Швеції було наказано протягом 72 годин покинути країну.

Рішення у відомстві пояснили "ворожою" заявою міністра міжнародного співробітництва у галузі розвитку та торгівлі Швеції Юхана Форсселля.

Зазначимо, що кілька днів тому міністр міжнародного співробітництва у галузі розвитку та торгівлі Швеції Юхан Форсселль заявив про рішення уряду припинити стратегію двосторонньої допомоги Малі у 2024 році.

"Не можна підтримувати незаконну агресивну війну росії проти України і водночас щороку отримувати кілька сотень мільйонів крон у вигляді допомоги на розвиток", - зазначив шведський чиновник.

Нагадаємо, Малі розірвала дипломатичні відносини з Україною після того, як повстанці-туареги із руху CSP-PSD розбили колону “вагнерівців” в африканській країні.

МаліШвеція

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